Talas Belediyesi Kütüphaneleri 12 Günde 38 Bin Öğrenciye Hizmet Verdi

Talas Belediyesi bünyesinde hizmet veren kütüphanelerden 12 günde 38 bin 368 öğrenci yararlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okulların yarıyıl tatiline başladığı 18 Ocak Cumartesi gününden itibaren ilçenin girişinde bulunan Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 kütüphanesi 20 bin 138, Altıntepe Semt 3 bin 580, Mevlana Mahallesi'ndeki Mehmet Karamercan Semt 7 bin 500, Papatya Caddesi'ndeki Abdülhamit Han Semt ise 3 bin 600 öğrenciyi ağırladı.

Yeni Doğan Mahallesi'nde yer alan Hafize Ahmet Güldal Semt Kütüphanesi'nden de 3 bin 550 öğrenci faydalandı.

Öğrenciler, yarıyıl tatilinde ders çalışmak ve kitap okumak için belediyenin hizmet verdiği kütüphaneleri tercih ettiklerini belirtti.