Talas'ta kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmaları sürüyor

Talas Belediyesi, kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve kırsalda kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmaları yapıyor. Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nden takip eden ekipler, ulaşımın aksamaması için gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyor.

Talas Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ve kırsalda kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 yıl önce belediye binasında kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nde yağışı ve hava sıcaklıklarını takip eden ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere müdahale ediyor.

Talas'ın 22 kırsal mahallesiyle ilçe merkezindeki ana arterlerini gösteren kameraları izleyen ekipler, ulaşımın aksamaması adına araçları uydu üzerinden izleyerek yönlendirmelerini sağlıyor.

Ekipler, 6 bıçaklı tuzlama kamyonu, 2 greyder, 5 kepçe, 6 traktör, 3 büyük kepçe, 4 mini kepçe, 2 kontrol aracı ve 2 elle tuzlama aracıyla ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışması yapıyor.

