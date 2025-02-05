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Talas Belediyesi Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Talas Belediyesi Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmalarını Sürdürüyor
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Talas Belediyesi, kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamasını önlemek için 90 kişilik bir ekiple kar küreme ve tuzlama çalışmalarını devam ettiriyor. İlçede altı bıçaklı tuzlama kamyonu, dört mini kepçe ve diğer araçlarla hizmet veriliyor.

Talas Belediyesi, kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinden takibi yapılan kar yağışına ilişkin 90 kişiden oluşan ekip, 2 vardiya halinde çalışmalarına devam ediyor.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için 6 bıçaklı tuzlama kamyonu, 2 greyder, 5 kepçe, 3 büyük kepçe, 4 mini kepçe, 6 traktör, 2 kontrol aracı ve 2 elle tuzlama aracı hizmet veriyor.

Ekipler kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere de hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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