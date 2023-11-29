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Talas Belediyesi Engellilere Ücretsiz Film İzlettirecek

29 Kasım 2023 15:08 Son Güncelleme: 15:09 Abone Ol

Talas Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Acı ve Tatlı Hayat filmini işitme engellilere ücretsiz olarak izlettirecek. Film, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde 13.00'te gösterilecek.