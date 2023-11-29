Talas Belediyesi Engellilere Ücretsiz Film İzlettirecek
Talas Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Acı ve Tatlı Hayat filmini işitme engellilere ücretsiz olarak izlettirecek. Film, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde 13.00'te gösterilecek.
Engellilere yönelik birçok faaliyette bulunan Talas Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Acı ve Tatlı Hayat filmini ücretsiz izlettirecek.
Yönetmeni, senaristi ve oyuncularının tamamının işitme engelli olduğu filmde birbirini seven bir çiftin evlenmeleri konusunda başından geçenler anlatılıyor.
İşitme engellilere yönelik olan film, 3 Aralık 2023 pazar günü saat 13.00'te Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde izlenebilecek.
Katılımın yoğun olması beklenen organizasyon yine ücretsiz şekilde gerçekleştirilecek. - KAYSERİ