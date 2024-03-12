Üye Girişi
Haberler

Talas Belediye Başkanı Ramazan Etkinliklerine Katıldı

Güncelleme:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye tarafından düzenlenen ramazan etkinliklerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yalçın, vatandaşlarla sohbet edip çocuklarla oyunlara katıldı. Etkinlikler kapsamında ünlü sanatçılar da sahne alacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye tarafından düzenlenen ramazan etkinliklerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve beraberindekilerle Osmanlı Kültür Sokağı'nda kurulan etkinlik çadırına geldi.

Burada vatandaşlarla sohbet edip ramazanlarını tebrik eden Başkan Yalçın, çocuklarla oyunlara katılarak ramazan sevinçlerine ortak oldu.

Hacivat-Karagöz, meddah, orta oyunu, mini kulüp, semazen, İbiş ile yarışmalar, tahta bacak, Nasreddin Hoca ve ateşbaz gibi etkinliklerin olduğu programlara katılanlar keyifli anlar yaşadı.

Ramazan ayı boyunca Ahmet Özhan, Halil Necipoğlu, Yasin Pişgin, Mehmet Kemiksiz, Resul Aydemir, Murat Belet ve Mehmet Diker gibi isimlerin sahne alacağı etkinliklerde Doç. Dr. Yasin Pişgin de söyleşide bulunacak.

Bu kapsamda 15 Mart Cuma günü saat 21.15'te Ahmet Özhan'ın Kayserililerle buluşacağı konser ücretsiz olacak. 16 Mart'ta ise Halil Necipoğlu, vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kaynak: AA / Güncel

Talas Yerel Haberler Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şenol Eroğlu kimdir? CHP Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı Şenol Eroğlu kaç yaşında, nereli? Halit Germen kimdir? MHP Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı Halit Germen kaç yaşında, nereli? Osman Ertürk kimdir? Zafer Partisi Antalya- Gazipaşa Belediye başkan adayı Osman Ertürk kaç yaşında, nereli? Sudiye Gizem Aksoylu kimdir? CHP Adana Kozan Belediye Başkan Adayı Sudiye Gizem Aksoylu kaç yaşında, nereli? Burak Pehlivan kimdir? MHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan kaç yaşında, nereli? Adem Karakaya kimdir? Zafer Partisi Antalya- Elmalı Belediye Başkan adayı Adem Karakaya kaç yaşında, nereli? Ali Bedrettin Karataş kimdir? CHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Ali Bedrettin Karataş kaç yaşında, nereli? Sadık Önal kimdir? MHP Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sadık Önal kaç yaşında, nereli? Fadime Geçioğlu kimdir? CHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Fadime Geçioğlu kaç yaşında, nereli? Buğra Han Alpaltaş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Buğra Han Alpaltaş kaç yaşında, nereli? Kasım Karaköse kimdir? CHP Adana İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Kasım Karaköse kaç yaşında, nereli? Mustafa Aksoy kimdir? MHP Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy kaç yaşında, nereli? Naim Uygun kimdir? Zafer Partisi Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Naim Uygun kaç yaşında, nereli? İbrahim Oğuz kimdir? MHP Antalya-Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz kaç yaşında, nereli? Hasan Bilen kimdir? Zafer Partisi Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Bilen kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title