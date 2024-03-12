Talas Belediye Başkanı Ramazan Etkinliklerine Katıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye tarafından düzenlenen ramazan etkinliklerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve beraberindekilerle Osmanlı Kültür Sokağı'nda kurulan etkinlik çadırına geldi.

Burada vatandaşlarla sohbet edip ramazanlarını tebrik eden Başkan Yalçın, çocuklarla oyunlara katılarak ramazan sevinçlerine ortak oldu.

Hacivat-Karagöz, meddah, orta oyunu, mini kulüp, semazen, İbiş ile yarışmalar, tahta bacak, Nasreddin Hoca ve ateşbaz gibi etkinliklerin olduğu programlara katılanlar keyifli anlar yaşadı.

Ramazan ayı boyunca Ahmet Özhan, Halil Necipoğlu, Yasin Pişgin, Mehmet Kemiksiz, Resul Aydemir, Murat Belet ve Mehmet Diker gibi isimlerin sahne alacağı etkinliklerde Doç. Dr. Yasin Pişgin de söyleşide bulunacak.

Bu kapsamda 15 Mart Cuma günü saat 21.15'te Ahmet Özhan'ın Kayserililerle buluşacağı konser ücretsiz olacak. 16 Mart'ta ise Halil Necipoğlu, vatandaşlarla bir araya gelecek.