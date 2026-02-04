Taksiye binemediği için durağın camlarını kıran kadın serbest bırakıldı

BURSA Şehir Hastanesi'nde içinde müşteri olmasına rağmen binmek istediği taksiye alınmayınca durağın camlarını kıran S.B. (32) isimli kadın, gözaltına alındı. S.B. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Nilüfer ilçesindeki Bursa Şehir Hastanesi'nde bulunan taksi durağında meydana geldi. Her gün taksiyle Görükle mevkisinden hastaneye geldiği belirtilen S.B. isimli kadın, iddiaya göre içinde müşteri olmasına rağmen bir taksiye binmek istedi. Taksi durağının kahyası, sıradaki araca binmesini söyleyince sinirlenen S.B., durak önünde bulunan ayaklı küllüğü alarak, durağın camlarını kırdı. Kadına müdahale eden olmazken, olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Taksi durağında 150 bin TL'lik zarar meydana geldiği bildirilirken, psikolojik sorunları olduğunu öne sürülen S.B. şikayet üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.