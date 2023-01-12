Taksinin çarptığı adam hayatını kaybetti, üzerinden pompalı tüfek ve bıçak çıktı
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Ankara'da Alper İ. yolun karşısına geçerken taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alper İ.'nin üzerinde pompalı tüfek ve bir bıçak bulundu.
Bugün saat 11.00 sıralarında Keçiören ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda agresif hareketler sergileyerek yolun karşısına geçmeye çalışan Alper İ.'ye, Kadir D. yönetimindeki taksi çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Alper İ.'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen bir kişi kalp masajı uygulayarak yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alper İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
ÜZERİNDEN POMPALI TÜFEK VE BIÇAK ÇIKTI
Alper İ.'nin üzerinde pompalı tüfek ve bıçak bulundu. Alper İ.'nin cesedi, yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, taksi şoförü Kadir D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.