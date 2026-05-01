Taksim'e Yürümek İsteyen Hkp'lilere Beşiktaş'ta Polis Müdahalesi

Güncelleme:
Haber: Hakan KAYA/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan bir grup HKP'liye polis müdahale etti. Bazı partililer yere yatırıldı ve ters kelepçe ile gözaltına alındı. Aynı bölgede toplanan öğrenci grubuna da polis müdahalede bulundu.

Saat 09.00 sıralarında ara sokaklardan Beşiktaş Baroros Bulvarı'na çıkan bir ara sokaktan Taksim'e yürüyüşe geçmek isteyen Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP) mensubu vatandaşlara polis müdahale etti. HKP'liler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşanırken, polis pazı partilileri yere yatırıp ters kelepçe taktı. Polis olan biteni görüntülemeye çalışan gazetecileri uzaklaştırdı.

HKP'liler gözaltına alınırken "Taksim'de 1 Mayıs engellenemez", " Her yer Taksim her yer direniş" sloganları attı.

Saat 10.15 sıralarında ise daha çok öğrencilerden oluşan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis bazı öğrencileri gözaltına aldı.

Kaynak: ANKA
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

