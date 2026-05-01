Haberler

Taksim'e Yürümek İsteyen Devrim Partisi Üyeleri Mecidiyeköy'de Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devrim Partisi Genel Başkanı Erçin Fırat ve beraberindeki partililer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Mecidiyeköy'den Taksim'e yürürken gözaltına alındı.

Devrim Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AKP iktidarı, Taksim Meydanı'nı emekçilere kapatarak açıkça anayasal suç işlemektedir. İktidar güdümündeki polis saldırılarında Genel Başkanımız Erçin Fırat ve çok sayıda İstanbul il örgütü üyemiz, Mecidiyeköy'den Taksim'e yürürken gözaltına alınmıştır. Polis saldırıları derhal durdurulmalı, Taksim emekçilere açılmalıdır. Genel başkanımız, gözaltına alınan üyelerimiz ve yurttaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. İstanbul da Türkiye de para babalarına, tarikatlara, çetelere; ABD ve İsrail'in işbirlikçilerine teslim olmayacaktır."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

