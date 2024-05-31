Taksim'deki Metro İstasyonları Kapatıldı

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla Taksim'deki metro istasyonlarının 15: 00 itibarıyla kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada "İstanbul Valiliği aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri yer aldı.