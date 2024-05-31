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Taksim'deki Metro İstasyonları Kapatıldı

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İstanbul Valiliği'nin kararıyla Taksim'deki metro istasyonları 15:00 itibarıyla kapatıldı. Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane istasyonlarının işletmeye kapalı olduğunu duyurdu.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla Taksim'deki metro istasyonlarının 15: 00 itibarıyla kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada "İstanbul Valiliği aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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