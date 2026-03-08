Haberler

Taksim'de yemek yerken dudağını böcek ısırdı; şikayetçi oldu / Aktüel görüntüyle

Taksim'de yemek yerken dudağını böcek ısırdı; şikayetçi oldu / Aktüel görüntüyle
Güncelleme:
Taksim'de bir restoranın ocakbaşı bölümünde yemek yerken böcek bulan bir adamın dudağı yaralandı. Olay sonrası hastaneden rapor alan adam, işletmeyi şikayet etti. Gözaltına alınan iş yeri sahibine 'Taksirle yaralama' suçundan işlem yapıldı.

TAKSİM'de kız arkadaşıyla ocakbaşı restorana giden bir kişi yemek yemeye başladı. Lokmayı ağzına götürdüğü sırada yemeğin içinden çıkan böcek adamın dudağından yaralanmasına neden oldu. Hastaneden sağlık raporu alan kişi işletmeden şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Mart Çarşamba günü saat 19.15 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi kız arkadaşıyla ocakbaşı restorana giderek yemeğe oturdu. Siparişler geldikten sonra yemek yemeye başlayan adam dudağında bir acı hissetti. Adam yemeği kontrol ettiğinde içerisinde böcek olduğunu gördü.

BÖCEK DUDAĞINI ISIRDI

Bunun üzerine böceğin fotoğrafını çeken adam, önce hastaneye giderek sağlık raporu aldı; ardından da emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında 'Taksirle yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı.İfadesi alınan iş yeri sahibi işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

İŞ YERİ SAHİBİ HAKKINDA İŞLEM

Diğer yandan iş yerindeki güvenlik kamera görüntüleri incelenerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. İş yeri hakkında ise hijyen denetimi yapılması için işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
