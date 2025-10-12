Taksim'de Nostaljik Tramvayda Yangın Çıktı
Taksim Meydanı'nda bir nostaljik tramvayın elektrik bölümünde çıkan yangın, sürücünün yangın tüpüyle müdahalesi sonucu söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve incelemelerde bulundu.
Taksim Meydanı ile Beyoğlu Tünel arasında sefer yapan Vatman Yasin Bezgir (44) yönetimindeki nostaljik tramvayın elektrik bölümünde kısa devre nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tramvay sürücüsü yangın tüpüyle müdahale ederek yangını söndürdü.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de tramvayda incelemelerde bulundu.
Tramvay, ekiplerin çalışmalarının ardından garaja çekildi.
Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel