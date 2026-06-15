Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. Kuruluş Yıldönümü Taksim'de Kutlandı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187'nci kuruluş yıldönümü, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Taksim'de düzenlenen törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli katıldı. Törende, Korgeneral Yusuf Kenan Topcu tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Yusuf Kenan Topcu ve beraberindeki heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı