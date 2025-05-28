Taksim'de 'Duran Adam' Eylemine Gözaltı

Taksim'de 'Duran Adam' Eylemine Gözaltı
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Taksim'de 'Duran Adam' Eylemine Gözaltı
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İstanbul Taksim Meydanı'nda 'Duran Adam' eylemi gerçekleştiren 18 genç, 10 dakika içinde gözaltına alındı. Avukatın Sesi İnisiyatifi, bu durumun siyasal iktidarın demokratik haklara yaklaşımını gösterdiğini belirtti.

HABER: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - Taksim Meydanı'nda "Duran Adam" eylemi yapan 18 genç gözaltına alındı. Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, "Gezi eylemleri döneminde 'Duran Adam' eylemi olarak bilinen bir eylemi gerçekleştirmek istediler, sadece durdular. Aktif bir eylemlilik olmamasına rağmen 10 dakika içerisinde gözaltına alındılar. Bu durum, siyasal iktidarın demokratik hak kullanımına nasıl yaklaştığını gözler önüne sermektedir. Gözler önüne serdiği bir diğer gerçekse Taksim Meydanı ve Gezi Parkı korkusudur" dedi.

İstanbul Taksim Meydanı'nda "Duran Adam" eylemi yapan 18 genç gözaltına alındı ve Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"19 Mayıs 2025 gününden itibaren Saraçhane'de gece nöbeti tutan gençler, gezi eylemleri döneminde 'Duran Adam' eylemi olarak bilinen bir eylemi gerçekleştirmek istediler, sadece durdular. Aktif bir eylemlilik olmamasına rağmen 10 dakika içerisinde gözaltına alındılar. Bu durum, siyasal iktidarın demokratik hak kullanımına nasıl yaklaştığını gözler önüne sermektedir. Gözler önüne serdiği bir diğer gerçekse Taksim Meydanı ve Gezi Parkı korkusudur. İnsanların nerede yürüyeceğine veya nerede duracağına dair bir müdahale demokratik hukuk devletinde mümkün değildir. Avukatın Sesi İnisiyatifi olarak hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz, halkın avukatlığını yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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