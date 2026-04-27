Taksim'de 1 Mayıs 77 Anmasına Polis Müdahalesi, Gözaltına Alınanlar Oldu

Haber/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda yaşamlarını yitiren emekçileri anmak ve açıklama yapmak için Kazancı Yokuşu'na gelen demokratik kitle örgütü temsilcilerine polis izin vermedi. Anma yapmak isteyenlerin çevresi polis tarafından kuşatıldı. Gözaltına alınanlar oldu.

1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda emekçilerin üzerine ateş açılmasının ardından yaşanan kargaşada yaşamlarını yitiren emekçiler için öğle saatlerinde Kazancı Yokuşu'nda anma yapmak isteyen demokratik kitle örgütü temsilcileri polis engeliyle karşılaştı. Taksim metro istasyonu İstanbul Valiliği'nin talimatıyla bir süre işletmeye kapalı kalırken, ellerinde karanfillerle anmaya gelenlerin çevresi polis ekiplerince kuşatıldı.

O anlarda basın mensupları alandan, inşaat çalışmaları olduğu gerekçesiyle uzaklaştırıldı, gözaltına alınanlar oldu. Polis aracına bindirilenler "Taksim'de 1 Mayıs engellenemez", "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek", "1 Mayıs alanı Taksim Meydanı" sloganı attı. Gözaltı sayısına ilişkin henüz İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA