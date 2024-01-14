Taksim Camisi'nde şehitler için dua edildi
Taksim Camisi'nde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için ikindi namazı vaktinde program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve birçok vatandaş da programa katıldı.
Taksim Camisi'nde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için program düzenlendi.
Camide, ikindi namazı vaktinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
Programa, İstanbul Valisi Davut Gül ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.