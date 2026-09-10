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Taksiden kurusıkı tabancayla ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Taksiden kurusıkı tabancayla ateş açan şüpheli gözaltına alındı
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BURSA’da hareket halindeki taksiden tabancayla ateş açan H.Ç. gözaltına alındı.

BURSA'da hareket halindeki taksiden tabancayla ateş açan H.Ç. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Karaağaç Mahallesi 1'inci Küçük Aralık Sokak'ta meydana geldi. Hareket halindeki taksiden birden fazla kez ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin durdurduğu takside yolcu olarak bulunan H.Ç. elindeki kurusıkı tabancayla birlikte gözaltına alındı. Yapılan araştırmada çevredeki bir parkta da şüpheliye ait olduğu belirlenen bir kurusıkı tabanca daha bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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