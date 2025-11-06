Haberler

Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı Haber Videosunu İzle
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kavşakta önüne kamyonet çıkan taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar, araç içi kamerasına yansıdı. Taksi şoförü Tolga Erbay, "3 saniyelik bir olaydı, aniden çıktı önümüze. Arabamı sağ tarafa atmaya çalıştım. Çok şükür ki hayattayız" dedi.

  • Samsun Tekkeköy'de bir taksi şoförü, önüne çıkan kamyonete çarpmaktan manevra yaparak kurtuldu.
  • Taksinin araç içi kamerasına yansıyan kazada yolculardan biri hamile kadın olmak üzere 12 kişilik gurbetçi aile bulunuyordu ve yaralanan olmadı.
  • Kamyonet sürücüsü K.Ş.'ye 'Sola dönüş kurallarına riayet etmemek' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından para cezası uygulandı.

Samsun Tekkeköy'de bir taksi şoförü, önüne çıkan kamyonet ile çarpışmaktan manevra yaparak son anda kurtuldu. Olay anı araç içi kameraya yansıdı ve taksinin yolcularının da hayatı kurtuldu.

TAKSİ KAMYONETE ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Belçika'dan Samsun'a 4 Kasım'da cenaze için gelen biri çocuk, biri ise hamile kadın olmak üzere 12 kişilik gurbetçi aile, Canik ilçesindeki alışveriş merkezinden çıkıp, Çarşamba ilçesindeki evlerine gitmek için taksi durağına gitti. Aile, 3 taksi ile yola çıktı. Tolga Erbay'ın kullandığı taksinin önüne, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu yolunda ilerlerken kamyonet çıktı. Erbay, manevralar yapıp, el frenini çekip indirerek kamyonete çarpmaktan kurtuldu. Metrelerce savrulan takside yaralanan olmadı. Kamyonet sürücüsü ise kaçtı. O anlar, taksinin araç içi kamerasına yansıdı.

Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, sürücünün K.Ş. olduğunu tespit etti. Sürücü K.Ş.'ye, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 'Sola dönüş kurallarına riayet etmemek' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından para cezası uygulandı.

"3 SANİYELİK BİR OLAYDI"

DHA'ya konuşan taksi şoförü Tolga Erbay, "Arabada hamile bir bayan vardı, cenazeye geldiklerini söylediler. O anda benim dikkatimi çeken başka bir araba vardı. Ben dikiz aynasından arkamdaki arabayı takip ediyordum. Ben de arkadan dikiz aynasından onu kontrol ederken saliseyle bayan 'Ağabey ağabey' deyince direkt yola konsantre oldum. 3 saniyelik bir olaydı, aniden çıktı önümüze. Arabamı sağ tarafa atmaya çalıştım. Bariyerlere çok yaklaştım. El frenini sürekli kaldırıp indirerek kontrol altında tutmaya çalıştım. Bir elim de direksiyondaydı. Arkamdaki Rüya abi de dörtlülerini yakarak arkamdan araba çarpmasını engelledi" dedi.

Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

"ÇOK ŞÜKÜR Kİ HAYATTAYIZ"

26 senedir aktif araç kullandığını söyleyen Erbay, "Bu çok büyük, aşırı büyük bir olay. Yani bu aslında anlatmak çok kolay geliyor ama yaşanınca gerçekten zor oluyor. O araba içindeki bağırışlar, tabi hayatta kalmamızın yüzde 80'i Rabb'imin vermiş olduğu bize mükafat diyelim yani. Yüzde 20'si bizim tecrübemiz diyelim. Sol aynamızı kasaya takmışız dikiz aynasını. Onu değiştirdik. Arabanın bir yerinde çizik olmuş. O şekilde çok şükür hayattayız. En mutlusu da işte aileyi kurtardık. Kendimi kurtardım, malımı kurtardım. Ben bununla ailemi geçindirmek zorundayım. Zor gündü ama sonunda gurur verici bir olaydı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıIsmAil:

Son 3 yıldır kaybettikten sonra Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle çalışmak gerçekten harikaydı. Şimdi kaybettiğim parayı geri kazanıp 366.000 dolar kazandım. Ticaret becerileri birinci sınıf ve size tavsiyem, denemeniz, pişman olmayacaksınız. Kripto dünyanızı büyütmek için ona Telegram üzerinden (Nildatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

geçmiş olsun ağam ancak bu dingi kendini bilmezlerden çok var yollarda ölüm saçıyorlar.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Yazilandan ne bir saniye geç ne de bir saniye erken

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıASDAS ASDFG:

Göbeğe gelince neden yavaşlamadın?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan genç dere yatağında korkunç halde bulundu
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
Kan donduran tanık ifadelerinin ardından Güllü'nün kızı yeniden savcılığa çağrıldı

Kan donduran mesajlar sonrası Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi
İngiltere'de mahkum krizi: 1 hafta içinde 2 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

Mahkumları yanlışlıkla serbest bıraktılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.