Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Samsun Tekkeköy'de bir taksi şoförü, önüne çıkan kamyonet ile çarpışmaktan manevra yaparak son anda kurtuldu. Olay anı araç içi kameraya yansıdı ve taksinin yolcularının da hayatı kurtuldu.

TAKSİ KAMYONETE ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Belçika'dan Samsun'a 4 Kasım'da cenaze için gelen biri çocuk, biri ise hamile kadın olmak üzere 12 kişilik gurbetçi aile, Canik ilçesindeki alışveriş merkezinden çıkıp, Çarşamba ilçesindeki evlerine gitmek için taksi durağına gitti. Aile, 3 taksi ile yola çıktı. Tolga Erbay'ın kullandığı taksinin önüne, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu yolunda ilerlerken kamyonet çıktı. Erbay, manevralar yapıp, el frenini çekip indirerek kamyonete çarpmaktan kurtuldu. Metrelerce savrulan takside yaralanan olmadı. Kamyonet sürücüsü ise kaçtı. O anlar, taksinin araç içi kamerasına yansıdı.

Şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, sürücünün K.Ş. olduğunu tespit etti. Sürücü K.Ş.'ye, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 'Sola dönüş kurallarına riayet etmemek' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından para cezası uygulandı.

"3 SANİYELİK BİR OLAYDI"

DHA'ya konuşan taksi şoförü Tolga Erbay, "Arabada hamile bir bayan vardı, cenazeye geldiklerini söylediler. O anda benim dikkatimi çeken başka bir araba vardı. Ben dikiz aynasından arkamdaki arabayı takip ediyordum. Ben de arkadan dikiz aynasından onu kontrol ederken saliseyle bayan 'Ağabey ağabey' deyince direkt yola konsantre oldum. 3 saniyelik bir olaydı, aniden çıktı önümüze. Arabamı sağ tarafa atmaya çalıştım. Bariyerlere çok yaklaştım. El frenini sürekli kaldırıp indirerek kontrol altında tutmaya çalıştım. Bir elim de direksiyondaydı. Arkamdaki Rüya abi de dörtlülerini yakarak arkamdan araba çarpmasını engelledi" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR Kİ HAYATTAYIZ"

26 senedir aktif araç kullandığını söyleyen Erbay, "Bu çok büyük, aşırı büyük bir olay. Yani bu aslında anlatmak çok kolay geliyor ama yaşanınca gerçekten zor oluyor. O araba içindeki bağırışlar, tabi hayatta kalmamızın yüzde 80'i Rabb'imin vermiş olduğu bize mükafat diyelim yani. Yüzde 20'si bizim tecrübemiz diyelim. Sol aynamızı kasaya takmışız dikiz aynasını. Onu değiştirdik. Arabanın bir yerinde çizik olmuş. O şekilde çok şükür hayattayız. En mutlusu da işte aileyi kurtardık. Kendimi kurtardım, malımı kurtardım. Ben bununla ailemi geçindirmek zorundayım. Zor gündü ama sonunda gurur verici bir olaydı" ifadelerini kullandı.