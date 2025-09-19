Haberler

Taksici, Ambulans Çıkışını Kapatınca Ceza Aldı

Taksici, Ambulans Çıkışını Kapatınca Ceza Aldı
Güncelleme:
Beyoğlu'nda ambulans çıkışını kapatan taksi şoförü, video ile tespit edilip gözaltına alındı. Karayolları Trafik Kanunu'na göre ceza kesildi.

BEYOĞLU'nda Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin ambulans çıkışını aracıyla kapatarak bir dükkanda alışveriş yapan taksici, polis ekipleri tarafından yakalandı. Taksiciye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası kesildi.

Beyoğlu'nda Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin ambulans çıkışına aracını park eden taksi şoförünün bir dükkanda alışveriş yaptığı videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Videoyu ihbar kabul eden ekipler 34 TJE 45 plakalı taksinin şoför L.Ö.'yü(40) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli L.Ö.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 'Trafik güvenliği ve düzenine ilişkin kurallara uymamak', 'Duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek' ve 'Kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanma' maddeleri uyarınca idari para cezası kesildi.

