Haberler

Ankara'da yayaya yol vermeyen 2 taksi sürücüsüne idari işlem uygulandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da yaya geçidinde bekleyen anne ve çocuklarına yol vermeyen iki taksi sürücüsüne idari işlem uygulandığını duyurdu. Trafik güvenliği için denetimlerin artırılacağını belirten Yerlikaya, yaya haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başkentte yaya geçidinde bekleyen anne ve çocuklarına yol vermeyen 2 farklı taksi sürücüsüne idari işlem uygulandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından, Ankara'da yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve çocuklarına, motosiklet sürücüsünün yol verdiği, 2 farklı taksi sürücüsünün yol vermediği ana ait görüntüyü paylaştı.

Yaya önceliğini hiçe sayan sürücüler M.U.A. ve R.K. hakkında idari işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yaya geçidine yaklaştığında yavaşlamayan, yayayı gördüğünde durmayan her araç, bir canın güvenliğini riske atar. Bu kural ile ilgili denetimlerimiz daha da artacak. Caydırıcı cezalar yeni Trafik Kanunu Teklifiyle birlikte geliyor. Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Yayalara geçiş hakkı tanımayan, trafik güvenliğini hiçe sayan bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Okan Buruk'un Manchester City'ye karşı planı hazır

Manchester City'i böyle yıkacak
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül