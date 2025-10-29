Haberler

Taksi Şoförüne Yumruklu Saldırı: Emekli Polis Havaya Ateş Açtı

Taksi Şoförüne Yumruklu Saldırı: Emekli Polis Havaya Ateş Açtı
Güncelleme:
İzmir Bayraklı'da emekli polis olan taksi şoförü, aracının aynasını kıran genç tarafından saldırıya uğradı. Olay sırasında şoför kendini korumak için havaya ateş açtı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde taksi şoförlüğü yapan emekli polis memuru Ü.Ü. (53), önce aracın aynasını kıran sonra da yanına oturan Haydar H.'nin (22) yumruklu saldırısına uğradı. Araç dışına taşan arbede sırasında Ü.Ü.'nün tabanca ile havaya ateş açmasının ardından olay yerine gelen polis, şüpheli ile beraberindeki kişiyi gözaltına aldı. Darp anları araç içi kamerayla kaydedildi.

Olay, 27 Ekim saat 23.35 sıralarında Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Haydar H. (22), emekli polis olan taksi şoförü Ü.Ü.'nün aracının aynasını kırdıktan sonra arkadaşı A.D. (27) ile birlikte taksiye bindi. Ü.Ü., şüpheliye neden aynayı kırdığını sorunca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Haydar H., taksi şoförünü darbetti. Şoför Ü.Ü araçtan inerken, arbede dışarıda da devam etti. Bunun üzerine Ü.Ü. kendini korumak için yanında bulundurduğu tabancayla havaya ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Haydar H., arkadaşı A.D. ve şoför Ü.Ü.'yü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haydar H. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARBEDE ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan arbede ise araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin taksinin aynasını kırdıktan sonra araca bindiği, hakaretler yağdırıp sürücüyü darbettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
