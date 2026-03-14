Eyüpsultan'da yol verme kavgası; taksi şoförünü darbeden 4 kişiye 726 bin lira ceza

EYÜPSULTAN'da taksi şoförü ile iki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Otomobillerden inen iki kişiyle birlikte toplam 4 kişi taksi şoförünü darp etti. Olayla ilgili sürücüler ve yolculara toplam 726 bin 984 lira para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında sanal medyada paylaşılan trafikte kavga görüntülerine ilişkin inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın Eyüpsultan'da meydana geldiği belirlendi. İncelemelerde, taksi şoförü ile iki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü, otomobillerden inen iki kişiyle birlikte toplam 4 kişinin taksi şoförünü darbettiği tespit edildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüleri H.İ. ve B.S. ile araçlarda yolcu olarak bulunan N.Ç. ve N.T.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken, Trafik Kanunu kapsamında 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek', 'trafikte duraklama', 'yayaların trafiği tehlikeye sokacak davranışlarda bulunması' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 726 bin 984 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu. Sürücüler H.İ. ve B.S. ile araçta yolcu olarak bulunan N.Ç. ve N.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı