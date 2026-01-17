Haberler

Ataşehir'de taksi şoförü aralarında engellilerin de bulunduğu aileyi araçtan indirdi

Ataşehir'de bir alışveriş merkezi önünde taksi şoförü, iki engelli birey içeren bir aileyi araca alıp, daha sonra kalabalık gerekçesiyle indirdi. Olay, cep telefonuyla kaydedildi.

ATAŞEHİR'de alışveriş merkezinin önünde bekleyen 4 kişilik aileden ikisini gören taksi şoförü, 'Bağdat Caddesi'ne gitmeyecekseniz gel' diyerek seslendi. Taksiciyle konuşup anlaşan iki kişi, daha sonra AVM'nin içinde olan ailedeki diğer iki kişiyi çağırdı. Taksi şoförü aracın kalabalık olduğunu öne sürerek aralarında 2 engelli kişinin de olduğu aileyi indirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir'de bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu bekleyen 34 TGV 83 plakalı taksinin şoförünün aracına 2 kişi bindi. Trafik nedeniyle Bağdat Caddesi'ne yolculuk yapmak istemeyen şoför, ailenin başka bir adrese gideceğini söylemesinin ardından yolculuğu kabul etti. Bu sırada taksiye, ailedeki diğer kişilerinde gelmesinin ardından şoför aracın kalabalık olduğunu belirterek aileyi araçtan indirdi. Öte yandan aileden 2 kişinin engelli olduğu öğrenildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Taksi şoförü ile araca binen aile arasındaki tartışma yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, taksi şoförünün aileye 'Bağdat Caddesi'ne gitmeyeceksen gel' dediği aileyi aracına aldığı ve bunun üzerine ailedeki diğer kişilerin taksiye gelmesinin ardından şoförün '4-5 oldunuz' diyerek aileyi araçtan indirdiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
