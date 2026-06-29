Haberler

Takoran Vadisi'nde SUP etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Takoran Vadisi'nde düzenlenen SUP (Stand Up Paddle) etkinliği, farklı illerden gelen sporcuları ağırladı. Fırat Nehri manzarasında kürek çeken katılımcılar, vadinin doğal güzelliklerini keşfetti. Etkinliklerin bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Takoran Vadisi'nde SUP (Stand Up Paddle) etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğal güzellikleriyle öne çıkan Takoran Vadisi'nin, su sporlarında önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

Daha önce su altı sporcuları, kano tutkunları ve sportif olta balıkçılarını ağırlayan vadi, bu kez Türkiye'nin farklı illerinden gelen SUP sporcularına ev sahipliği yaptı.

Fırat Nehri'nin manzarası eşliğinde kürek çeken sporcular, hem spor yapmanın hem de vadinin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmenin keyfini yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUP sporcusu Şevval Dirlik, Takoran Vadisi'nin Türkiye'deki en özel parkurlardan olduğunu belirtti.

Bugüne kadar Türkiye'nin farklı noktalarında bu sporu yaptığını ifade eden Dirlik, Takoran Vadisi'nin kendisine doğası ve atmosferiyle bambaşka bir deneyim sunduğunu kaydetti.

Vadide 15 yıldır tekne kaptanlığı yapan Mahmut Durak da bölgeye yönelik ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Durak, bu etkinliklerin bölgenin turizm potansiyeline önemli katkı sağladığını aktardı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca

Koltuğu doldu: İşte City'nin yeni hocası
Uğurcan Çakır'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Uğurcan'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey

Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey
İsmail Kartal'dan Diego Carlos için açıklama: Tutanak tutturduk

Sorumsuzluğunun bedelini ödetecek! Yıldız isme tutanak tutturdu
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı

Şalvar giydirilip boynuna çan takıldı... Yetmedi, fırçayla yıkandı