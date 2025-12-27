Taşova'da devrilen otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu

Amasya'nın Taşova ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Erzurum'dan Balıkesir'e giden Şerafettin Esen (72) idaresindeki 07 PP 44 plakalı otomobil, Durucasu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhalarına çarptıktan sonra devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde sürücüde bir yaralanma olmadığı tespit edildi. Sürücü emniyet kemeri takılı olduğu için yara almadığını bildirildi.