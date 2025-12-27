Haberler

Taşova'da devrilen otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu

Taşova'da devrilen otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı. Emniyet kemeri sayesinde 72 yaşındaki sürücü yara almadan kurtuldu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Erzurum'dan Balıkesir'e giden Şerafettin Esen (72) idaresindeki 07 PP 44 plakalı otomobil, Durucasu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhalarına çarptıktan sonra devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde sürücüde bir yaralanma olmadığı tespit edildi. Sürücü emniyet kemeri takılı olduğu için yara almadığını bildirildi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam