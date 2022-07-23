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Takla atan otomobilde Çiğdem öldü; 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Atilla Memiş - Güncel
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Takla atan otomobilde Çiğdem öldü; 5 yaralı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atıp, yoldan çıktığı kazada 6 yaşındaki Çiğdem Çelikel yaşamını yitirdi, 3'ü aynı aileden 5 kişi de yaralandı.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atıp, yoldan çıktığı kazada 6 yaşındaki Çiğdem Çelikel yaşamını yitirdi, 3'ü aynı aileden 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.20 sıralarında Akşehir- Konya karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İbrahim Çelikel (36) yönetimindeki 35 HIY 01 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Kazada sürücü İbrahim Çelikel, eşi Nilgün Çelikel, çocukları Rüzgar Çelikel ve Çiğdem Çelikel ile yakınları Gamze Can ve Veli Can yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çiğdem Çelikel, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, yaralılar ise Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Atilla Memiş - Güncel

Akşehir Konya Güncel Haberler

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