Takip sonucu yakalandılar; üzerlerinden uyuşturucu çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde takip sonucu gözaltına alınan ve üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipler, şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı. Takip sonrası gözaltına alınan Suriye uyruklu Abdullah T. (18) ve Cemil A.'nın (20) üzerlerinde yapılan aramada; 200 gram bonzai ile uyuşturucu gelirinden elde edildiği düşünülen 100 bin TL ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı