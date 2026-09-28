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Takaiçi, istihbarat için 17 üyeli uzmanlar kurulunun ilk toplantısını açıkladı

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Japonya Başbakanı Takaiçi, istihbaratı güçlendirmek için oluşturulan 17 üyeli uzmanlar kurulunun pazartesi günü ilk toplantısını yaptığını açıkladı. Takaiçi, siber saldırılar ve dezenformasyona karşı Ulusal İstihbarat Stratejisi hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Japonya'da istihbaratın güçlendirilmesi için oluşturulan uzmanlar kurulunun ilk toplantısının yapıldığı bildirildi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin istihbarat kapasitesini güçlendireceklerini söyledi.

İstihbaratın güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan 17 üyeli uzmanlar kurulunun pazartesi günü ilk toplantısının icra edildiğini belirten Takaiçi, "Ulusal İstihbarat Stratejisi" hazırlanması gerektiğini vurguladı. Takaiçi, "Ülkemizin, ulusal çıkarlarımız ile vatandaşlarımızın hayatını ve güvenliğini tehlikeye atabilecek tehditleri hızlı ve doğru bir şekilde kavraması son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Takaiçi, siber saldırılar ile yabancı istihbarat unsurlarının dahil olduğu gelişmiş teknolojilerin yasa dışı yollarla sızdırılması ve dezenformasyonun yayılması konusunda uyarıda bulunarak, "Diplomasi, savunma, kamu güvenliği, ekonomi ve teknoloji gibi birden çok alanda toplanan bilgiler bir araya getirilip analiz edilmeden bütün tabloyu kavramak zor." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal istihbaratı güçlendirme çabalarının yeni başladığına işaret eden Takaiçi, bundan sonra da istihbarat reformlarına ilişkin görüşmelere devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantıda akademi, medya ve iş dünyasından uzmanların yanı sıra hükümet yetkilileri de yer aldı.

Japonya temmuzda, başkanlığını Takaiçi'nin yaptığı Ulusal İstihbarat Konseyi'ni ve sekretaryası olan Ulusal İstihbarat Bürosu'nu kurmuştu.

Takaiçi hükümeti, ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) benzeri bağımsız bir istihbarat teşkilatını Mart 2028'e kadar kurmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
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