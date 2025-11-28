Taipei'de Gençlerden Japonya Başbakanı'na Protesto

Dosya Boyutu: 42.45 MB

1. ANONS (Türkçe): YU JIAMING, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in Taiwan bölgesinin Taipei kentinde perşembe günü toplanan bir grup genç, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Taiwan hakkındaki hatalı açıklamalarını ve Taiwan lideri Lai Ching-te'nin "yalakalık tutumunu" sloganlar atıp pankartlar taşıyarak protesto etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)