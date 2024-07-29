Taihang Dağları'ndan görüntüler: Bulut deniziyle kaybolan zirveler
Çin'in kuzeyindeki Taihang Dağları'nın engebeli ve pitoresk zirveleri, yoğun yağışın ardından üzerinde toplanan bulut deniziyle bazen kayboluyor bazen ortaya çıkıyor. Adeta bir tabloyu andıran bu mistik manzara görenlerde hayranlık uyandırıyor.
Taihang Dağları'ndan çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeyindeki Taihang Dağları'nın engebeli ve pitoresk zirveleri, yoğun yağışın ardından üzerinde toplanan bulut deniziyle bazen kayboluyor bazen ortaya çıkıyor.
Adeta bir tabloyu andıran bu mistik manzara görenlerde hayranlık uyandırıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hebei'den bildiriyor. (XHTV).