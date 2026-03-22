İran ordusu: Tahran semalarında düşmana ait SİHA düşürüldü
İran ordusu, ABD-İsrail güçlerine ait bir silahlı insansız hava aracının Tahran semalarında düşürüldüğünü açıkladı. Bu saldırılar sürecinde toplam 127 SİHA'nın imha edildiği kaydedildi.
Fars Haber Ajansı, İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Düşman İsrail-ABD güçlerine ait SİHA, Tahran semalarında herhangi bir operasyon gerçekleştirmeden önce vurularak imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana, farklı tipte olmak üzere 127 insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı