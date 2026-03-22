İran ordusu: Tahran semalarında düşmana ait SİHA düşürüldü

ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'ın semalarında bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğü bildirildi.

Fars Haber Ajansı, İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Düşman İsrail-ABD güçlerine ait SİHA, Tahran semalarında herhangi bir operasyon gerçekleştirmeden önce vurularak imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana, farklı tipte olmak üzere 127 insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.