İran medyası: ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hedef alındı

Tahran'da İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesine saldırı düzenlendi. İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar yaptıklarını duyurdu. Olayda can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran'da İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin hedef alındığı bildirildi.

Mehr Haber Ajansı haberinde, Tahran'daki üniversiteye saldırı düzenlendiğine yer verdi.

Can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmuştu.

Nükleer teknoloji alanında bilimsel çalışmaların yapıldığı ileri sürülen üniversitenin Elektrik Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi Dr. Said Şemkadri, 23 Mart'taki ABD-İsrail saldırılarında evinin hedef alınması sonucu ölmüştü.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
