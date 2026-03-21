ABD-İsrail'in İran'da bir yerleşim yerine saldırısında biri 10 günlük bebek olmak üzere 7 çocuk hayatını kaybetti
ABD-İsrail'in Tahran'ın doğusundaki bir yerleşim yerine düzenlediği saldırıda, en küçüğü 10 günlük olan 7 çocuk hayatını kaybetti. Sivil yerleşim bölgeleri hedef alındı ve çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor.
Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in dün Tahran'ın doğusundaki saldırısında sivil yerleşim bölgeleri hedef alındı.
Saldırıda en küçüğü 10 günlük bir bebek olmak üzere 7 çocuğun hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yayımlanan görüntülerde, saldırıya uğrayan bir binanın tamamen tahrip olduğu görüldü.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun