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Tahran’daki Azadi Meydanı’na "Zülfikar ve Zülkadir füzeleri" yerleştirildi

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İran’ın başkenti Tahran’da yer alan Azadi Meydanı’na, Zülfikar ve Zülkadir füzeleri ile metalden yapılmış mini bir denizaltı maketi yerleştirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da yer alan Azadi Meydanı'na, Zülfikar ve Zülkadir füzeleri ile metalden yapılmış mini bir denizaltı maketi yerleştirildi.

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda oluşturulan paralel güzergah nedeniyle başlayan karşılıklı saldırılar her geçen gün şiddetlenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde artan tehdit içerikli açıklamaları, çatışmaların yeni bir savaşa dönüşebileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Çatışmaların giderek şiddetlenmesine karşılık İran'ın başkenti Tahran'da yönetim yanlılarının gösterileri de yeniden başladı.

Göstericileri motive etmek için ise Tahran'ın önemli meydanlarında askeri teçhizatlar sergilenmeye başlandı.

Başkentteki Azadi Meydanı'na Zülfikar ve Zülkadir balistik füzeleriyle metalden yapılmış mini bir denizaltı maketi yerleştirildi.

Halk, bir yandan Azadi Meydanı'na kurulan platformdaki etkinlikleri takip ederken aynı zamanda meydandaki füze ve askeri teçhizatları da inceleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA
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