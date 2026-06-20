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İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

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İran'ın başkenti Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda Mehr Havayolları'na ait bir yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak uçak ve havalimanında maddi hasar oluştu.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mehrabad Havalimanı'nda Mehr Havayolları'na ait Şiraz–Tahran seferini yapan bir yolcu uçağının iniş sırasında pistten çıktığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.

Haberde, Mehr Havayolları'na ait Şiraz–Tahran seferini yapan yolcu uçağının iniş sırasında pistten çıkarak pistin kenarında durduğu ve olay sırasında uçak ve havalimanının bazı kısımlarında zarar meydana geldiği bilgisi yer aldı.

Kazada herhangi can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği belirtildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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