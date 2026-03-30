İran'ın başkenti Tahran'ın yoğun nüfuslu bölgelerinde art arda patlamalar meydana geldi
İran'ın başkenti Tahran'da ABD-İsrail saldırılarının ardından yoğun nüfuslu bölgelerde peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından gökyüzüne dumanlar yükselirken, yetkililerin konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadığı bildirildi.
ABD- İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'ın kuzey, güney ve batısında yoğun nüfuslu bölgelerde art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.
İranlı yetkililer patlamalara ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmazken yerel basın saldırılarda, Mehrabad Havalimanı'nın çevresi, 21. bölgede yer alan Haşimi Caddesi, Rey kentinde bulunan Fedaiyan-ı İslam Caddesi ile Hakimiye bölgesinin hedef alındığını aktardı.