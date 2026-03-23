İran medyası: Tahran'ın çeşitli bölgelerinde art arda patlama sesleri duyuldu

İran'ın başkenti Tahran'da art arda meydana gelen şiddetli patlamalar, bölgedeki hava savunma sistemlerinin devreye girmesine yol açtı. Patlamaların yanı sıra Kerec kenti savaş uçakları tarafından hedef alındı.

ABD- İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da art arda şiddetli patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Fars Haber Ajansına göre, patlamalar kentin 1, 4, 11, 13 ve 21'inci bölgelerinde meydana geldi.

İlk verilere göre 1. bölgede Şehid Babayi Otoyolu ve Şehid Langari Caddesi'nde, 4. bölgede Şehid Babayi Otoyolu'nun son kısmı ve Heravi Meydanı çevresinde, 11. bölgede Hafız Caddesi ile Cumhuriyet Kavşağı'nda, 13. bölgede Piruzi Caddesi'nde, 21. bölgede Germdere civarında patlama yaşandı.

Patlamaların ardından bölgedeki hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Kerec ve Urumiye de hedef alındı

Öte yandan, Kerec kenti savaş uçakları tarafından hedef alınırken, Urumiye'de sivil bir binanın vurulduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
İsrail devlet televizyonundan savaşın seyrini değiştirecek haber
