Tahran Acil Durum Merkezi: Tahran'da 28 Şubat'tan bu yana süren çatışmalarda 636 kişi hayatını kaybetti

Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed İsmail Tevekkuli, ABD ve İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Tahran'da 636 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çatışmaların başlangıcından bu yana Tahran'da 636 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Tevekkuli, toplamda 6 bin 848 kişinin de bu saldırılarda yaralandığını söyledi.

Tevekkuli ayrıca Tahran'da 430 noktanın saldırılarda hedef alındığını açıkladı.