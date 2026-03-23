Tahran Acil Durum Merkezi: Tahran'da 28 Şubat'tan bu yana süren çatışmalarda 636 kişi hayatını kaybetti

Irak Acil Durum Merkezi Başkanı, 28 Şubat'tan bu yana Tahran'da yapılan ABD ve İsrail saldırılarında 636 kişinin öldüğünü açıkladı. Ayrıca, toplamda 6 bin 848 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed İsmail Tevekkuli, ABD ve İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Tahran'da 636 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran basınına göre, Tevekkuli, Tahran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çatışmaların başlangıcından bu yana Tahran'da 636 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Tevekkuli, toplamda 6 bin 848 kişinin de bu saldırılarda yaralandığını söyledi.

Tevekkuli ayrıca Tahran'da 430 noktanın saldırılarda hedef alındığını açıkladı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'la ilgili yeni gelişme
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

Tek sözüyle altın uçuşa geçti
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı

İran, İsrail'den çok o ülkeyi vurdu: Her gürültü patlama sanılıyor
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi

Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Slovak futbolcuların Skriniar için söyledikleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekti

Fenerbahçe taraftarını çılgına döndüren sözler
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi

Görüntüler İstanbul'dan! Arabasını park eden oraya koştu