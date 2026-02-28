Haberler

İran'ın başkenti Tahran'da peş peşe patlama sesleri duyuldu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar sırasında Tahran'da peş peşe patlama sesleri duyuldu. İran ordusu, karşı saldırılara geçerek İsrail ve ABD üslerini hedef aldı.

ABD ve İran'ın saldırı başlattığı İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama sesi duyuldu.

İran'a yönelik İsrail ve ABD saldırıları devam ediyor.

Akşam saatlerinde Tahran'da peş peşe patlama sesleri duyuldu.

Patlamalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
