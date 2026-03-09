Haberler

İran medyası: Tahran'da patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mücteba Hamaney'in liderliğinde İran, İsrail'e art arda misilleme saldırıları gerçekleştirirken Tahran'da patlama sesleri duyuldu. ABD-İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırıları sonrasında gelen bu durum, bölgedeki gerginliği artırıyor.

Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e art arda misilleme saldırıları yapan İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri geldiğini duyurdu.

Bazı İran kanalları ise patlamanın kentin batısında meydana geldiğini aktardı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı

İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez patates kızartması yedi, tadı damağında kaldı

Ülkenin devlet başkanı ilk kez patates kızartması yedi
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü

Savaşın başından bu yana bir ilk! Pezeşkiyan'a sürpriz telefon
Lavrov'dan Arap büyükelçilere sert yanıt: 170 kız çocuğunun ölümünü kınadınız mı?

Verecek cevap yok! Lavrov'dan Arap büyükelçilere zor soru
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki

Savaş çığırtkanlarına verdi veriştirdi! Kendi halkınız bombalanıyor
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı