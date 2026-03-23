İran medyası: Tahran'da patlama sesleri duyuldu
ABD-İsrail saldırıları altında bulunan İran'ın başkenti Tahran'da doğuda patlama sesleri duyuldu. Patlamaların ardından hava savunma sistemi aktif hale geldi.
Mehr Haber Ajansı'na göre, patlamalar Tahran'ın doğusunda meydana geldi.
Patlamaların ardından bölgedeki hava savunma sisteminin devreye girdiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı