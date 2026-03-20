İran medyası: Tahran'da patlama sesleri duyuldu
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında, Tahran'da patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sisteminin devreye girdiği bildirildi.
İran'dan yayın yapan Jamaran haber sitesine göre, Tahran'da patlama sesleri duyuldu.
Patlamaların kentin hangi bölgelerinde meydana geldiği belirtilmezken, hava savunma sisteminin devreye girdiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı