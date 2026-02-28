İran'ın başkenti Tahran'da hastaneler alarm durumuna geçti
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Tahran'da duyulan patlama sesleri nedeniyle hastanelerin alarm durumuna geçtiğini ve ambulansların sevk edildiğini açıkladı. Olası yaralı sayısı henüz belirlenmedi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanipur, başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulmasının ardından hastanelerin alarm durumuna geçtiğini belirtti.
İran resmi ajanı IRNA'ya konuşan Kermanipur konuya ilişkin bilgi verdi.
Kermanipur, "Patlama seslerinin duyulmasının ardından ambulanslar Tahran'ın merkezi bölgelerine sevk edildi ve hastaneler hazır bekletiliyor. Hastaneler alarm durumuna geçirildi." dedi.
İranlı yetkili olası yaralı sayısı ve bölgelerin netleşmesinin ardından konuya dair bilgi vereceklerini kaydetti.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı