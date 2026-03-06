Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi
İran'ın başkenti Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Devlet televizyonuna göre, olayın ardından kentin üzerinde uçak sesleri tespit edildi.
Kaynak: AA / Haydar Şahin