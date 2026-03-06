Haberler

Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi

Güncelleme:
İran'ın başkenti Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Devlet televizyonuna göre, olayın ardından kentin üzerinde uçak sesleri tespit edildi.

İran'ın başkenti Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde patlama sesleri geldiği bildirildi.

Devlet televizyonuna göre, Tahran'da patlamalar meydana geldi.

Yerel medyadaki haberlere göre, kentin doğu ve batı bölgelerinde önce uçak sesleri, ardından patlama sesleri duyuldu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
