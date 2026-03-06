Haberler

İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldi

İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail-ABD koalisyonuna ait hava saldırıları sonucunda çok sayıda patlama meydana geldi. Hedef alınan noktalar arasında üst düzey bir İranlı yetkilinin bulunduğu iddia ediliyor.

İsrail-ABD'nin saldırılarını sürdürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldi.

AA Tahran muhabiri, İran'ın başkentinde 4 noktanın hedef alındığını aktardı.

Patlama seslerinin duyulduğu ve kentin çeşitli bölgelerinden dumanlar yükseldiğini kaydeden AA muhabiri, zaman zaman savaş jetlerinin seslerinin de duyulduğunu bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Tahran'da üst düzey bir İranlı yetkilinin hava saldırısında hedef alındığı iddia edildi.

İsrail basını, saldırıda hedef alınan ismin öldürülen İran lideri Ali Hamaney'in ofisinden üst düzey bir yetkili olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi

Herkes ters köşe olacak! Gramda 10 bin TL seviyesi için tarih verdi
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır

Cezayı duyan sürücüler soluğu sırada aldı
Küresel gıda fiyatlarında 5 ay sonra ilk artış

Savaş devam ederse vay halimize! FAO ilk işareti verdi
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı

Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

Ne yapıyorsunuz Osman Bey?