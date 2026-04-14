Tahran'da ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden çocuklar için "Minab'ın Gözleri" sergisi düzenlendi

İran'ın Tahran kentinde, ABD ve İsrail'in bombardımanında hayatını kaybeden çocuklar için 'Minab'ın Gözleri' adlı sergi açıldı. Sergide, saldırılarda yaşamını yitiren öğrencilerin fotoğrafları sergilendi ve çocukların masumiyeti vurgulandı.

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta saldırıların ilk gününde Minab kentindeki bir ilkokula düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden çocuklar için "Minab'ın Gözleri" adlı sergi düzenlendi.

ABD-İsrail saldırısında yaşamını yitiren öğrencilerin fotoğrafları Tahran'daki Tecriş Meydanı'na asıldı.

Tahran Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Minab'ın Gözleri" adlı organizasyonda, saldırıda hayatını kaybeden çocukların masumiyeti vurgulandı. Tecriş Meydanı'na asılan fotoğraflarda çocukların özellikle gözleri ön plana çıkarıldı.

Serginin proje müdürü Rıza Golpayegani, yaptığı açıklamada, "ruhun penceresi" olan gözlerin özellikle hüzün ve savunmasızlık gibi derin insani duyguları ifade etmenin bir yolu olduğunu söyledi.

Golpayegani, ABD ve İsrail'in çocukları hedef alan saldırılarının unutulmaması gerektiği düşüncesiyle hazırlanan bu çalışmanın, sanatsal yönünün yanı sıra anıtsal bir nitelik taşıdığı ifade etti.

ABD-İsrail'in, İran'a saldırıları başlattığı 28 Şubat'ta Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği bombardımanda çocuklar ve öğretmenler dahil 185 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum

Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler

Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var

Gemiden atılan füze testini izleyen Kim'in keyifli anları dikkat çekti

