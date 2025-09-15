Tahran'da Jurassic Park: Dinozorların Dünyasında Unutulmaz Bir Deneyim

İran'ın başkenti Tahran'daki "Jurassic Park" adı verilen tema parkı 28'i hareketli ve bir çoğu soyu tükenmiş olmak üzere 60'tan fazla vahşi hayvan ve dinozorun ses ve özel efektlerle donatılmış dev, hareketli maketlerine ev sahipliği yapıyor.

Tahran'ın kuzeyindeki Saadetabad semtinde bulunan "Jurassic Park", 30 bin metrekarelik alanda ses ve hareket efektleriyle donatılmış dev dinozor maketlerle ziyaretçilerini milyonlarca yıl öncesine götürüyor.

Parkta sergilenen gerçek boyutlu dinozor heykelleri ses, hareket ve özel efektlerle desteklenerek ziyaretçilere daha gerçekçi, hatta zaman zaman ürkütücü bir deneyim sunuyor.

Ziyaret rotasında hem etçil hem otçul dinozor maketleri yer alıyor. Her maketin yanında döneme dair bilimsel bilgiler ve biyolojik notların bulunduğu panolar yer alıyor.

Parkın en dikkat çeken bölümlerinden biri, yavru dinozorun yumurtadan çıkışını canlandıran özel bir mekanizma. Hareket ve ses efektleriyle desteklenen bu düzenek, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Park yalnızca bir tema parkı değil, aynı zamanda öğretici bir deneyim alanı olarak da işlev görüyor. Okul grupları ve çocuklar için düzenlenen turlar, atölyeler ve eğitim programlarıyla dinozorların yaşamı hakkında interaktif bilgiler sunuluyor.

Ayrıca parkta 3D ve 8D sinema gösterimleri, etkinlik alanları da bulunuyor.

2019 yılında parkın yanına açılan Spider Park, (Örümcek Parkı) kompleksi genişleten bir başka merkez olarak hizmet veriyor. Spider Park'ta dev böcekler ve sürüngenlerin maketleri sergileniyor. Böylece ziyaretçiler, aynı alanda hem tarih öncesi çağların devasa canlılarını hem de böceklerin ve sürüngenlerin gizemli dünyasını keşfetme fırsatı buluyor.

Parkın etkileyici atmosferi, sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de bir çekim noktası oluşturuyor. Ses ve hareket efektleri, gerçek boyutlu maketler ve interaktif mekanizmalar sayesinde ziyaretçiler kendilerini dinozorların dünyasında yaşıyor gibi hissediyor.

Jurassic Park, Tahran'ın popüler turistik merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor ve şehirdeki diğer parklar ve eğlence alanlarından farklı olarak, bölgedeki "halka açık ilk tema parkı" olma özelliğini de taşıyor. Park, her yaştan ziyaretçiye unutulmaz bir deneyim sunarken tarih öncesi döneme dair farkındalık yaratmayı da başarıyor.