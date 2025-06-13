Tahran'da İsrail Saldırılarına Hava Savunma Sistemi Yanıt Verdi
İsrail'in Tahran'daki hava saldırılarına karşı İran'ın hava savunma sistemleri yanıt vererek gökyüzünde patlamalar meydana getirdi. İran medyası, saldırıların püskürtüldüğünü bildirdi.
İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in saldırılarına hava savunma sistemleri karşılık verirken gökyüzünde çok sayıda patlama görüldü.
İsrail'in Tahran'daki saldırılarına İran Atom Enerjisi Kurumu'nda konuşlu hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiği bildirildi.
Verilen karşılık sırasında Tahran'ın merkezinden gökyüzünde çok sayıda patlama görüldü.
İran medyasına göre, Tahran'ın merkez ve güney kesimlerine düzenlenen hava saldırıları püskürtüldü.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel