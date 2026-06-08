Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık yönetime destek gösterisi düzenledi
İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası Tahran'da binlerce kişi yönetime destek gösterisi düzenledi. Gösteride ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılırken, İran ve Hizbullah bayrakları taşındı.
İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından başkent Tahran'ın İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık yönetime destek gösterisi gerçekleştirdi.
Tahran'da yönetime destek gösterisi düzenlendi.
Binlerce kişinin katıldığı gösteride ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
Gösteriye katılanların ellerinde İran ve Hizbullah bayrakları yer aldı.
Destek gösterisinde halk, İran lideri Mücteba Hamaney'in resminin bulunduğu dövizleri sallayarak İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarını kutladı.???????
Kaynak: AA / Tolga Akbaba