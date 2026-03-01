İsrail ve ABD'nin İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırıları devam ediyor

ABD- İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'a yönelik hava saldırıları devam ederken kentte çok sayıda yeni patlama meydana geldi.

AA Tahran muhabirinin aktardığına göre, kentte birçok noktaya saldırılar sürüyor.

Saldırılar Tahran'ın kuzey ve doğu kesimlerine gerçekleştirilirken, bir çok noktadan dumanlar yükseliyor.

Tahran'ın birçok bölgesinden duyulan bombardıman seslerine ilişkin İran makamlarından ise henüz açıklama yapılmadı.

İran Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, ABD-İsrail'in Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini doğrudan vurduğunu bildirdi.

İsrail ordusu ise, dün İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ilk kez Tahran'ın merkezindeki hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada Tahran'a yönelik saldırıların görüntüleri de paylaşıldı.

Öte yandan, İran ordusuna ait savaş uçaklarının, "Basra Körfezi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgelerindeki ABD üslerini bombaladığı" bildirildi.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç dakika önce, İran Hava Kuvvetleri'nin çevik pilotları, Basra Körfezi ve IKBY bölgelerindeki ABD üslerini birkaç aşamalı operasyonla başarıyla bombaladılar." ifadelerine yer verildi.

Irak makamları ile ABD ordusu, İran'ın "hava saldırıları" açıklamasını doğrulamadı.